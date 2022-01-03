Изменились номера телефонов Центра звонков Комитета по государственным доходам Армении

Изменились телефонные номера Центра звонков Комитета по государственным доходам Республики Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, с 3 января 2022 года вместо номера телефона 060 54 44 44 действует номер 060 84 44 44, а вместо 080 00 00 07 - 080 00 10 08.