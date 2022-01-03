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Изменились номера телефонов Центра звонков Комитета по государственным доходам Армении

Изменились номера телефонов Центра звонков Комитета по государственным доходам Армении

Изменились телефонные номера Центра звонков Комитета по государственным доходам Республики Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, с 3 января 2022 года вместо номера телефона 060 54 44 44 действует номер 060 84 44 44, а вместо 080 00 00 07 - 080 00 10 08.


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