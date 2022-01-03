В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи председателю СБ, передает Арменпресс.

Письмо направлено в связи со второй годовщиной убийства Сулеймани.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

Как пишет Раванчи, Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало "большим подарком" для ИГ* и других террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН.

"Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь Соединенные Штаты и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта", - утверждает Раванчи.

По словам постпреда, иранские вооруженные силы полны решимости продолжать путь Сулеймани, активно помогая странам и правительствам региона в соответствии с их просьбами "бороться с поддерживаемыми из-за рубежа террористическими группировками в регионе, пока они не будут полностью искоренены".