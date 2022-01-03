Выплата пенсий начнется с 5 января
Выплата пенсий за январь 2022 года начнется с 5 января.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единая социальная служба.
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