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Выплата пенсий начнется с 5 января

Выплата пенсий начнется с 5 января

Выплата пенсий за январь 2022 года начнется с 5 января.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единая социальная служба.


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