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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Закавказье. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества, подтвердили намерение и дальше активизировать взаимовыгодное партнерство. Затронуты были ситуация в Закавказье и вопросы урегулирования положения в Сирии и в Ливии. Достигнута договоренность о продолжении личных контактов», - говорится в сообщении Кремля.


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