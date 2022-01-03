Футболисты Бундеслиги признали лучшим игроком прошлого сезона Роберта Левандовски

Футболисты Бундеслиги Германии выбрали лучшего футболиста прошлого года.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет «Kicker».

Роберт Луландовски, польский нападающий мюнхенской «Баварии», с 43,2% голосов был признан лучшим футболистом года. На втором месте нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, на третьем - нападающий ПСЖ Лионель Месси.