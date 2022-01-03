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Футболисты Бундеслиги признали лучшим игроком прошлого сезона Роберта Левандовски

Футболисты Бундеслиги признали лучшим игроком прошлого сезона Роберта Левандовски

Футболисты Бундеслиги Германии выбрали лучшего футболиста прошлого года.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет «Kicker».

Роберт Луландовски, польский нападающий мюнхенской «Баварии», с 43,2% голосов был признан лучшим футболистом года. На втором месте нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, на третьем - нападающий ПСЖ Лионель Месси.


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