Футболисты Бундеслиги признали лучшим игроком прошлого сезона Роберта Левандовски
Футболисты Бундеслиги Германии выбрали лучшего футболиста прошлого года.
Как передает «Арменпресс», об этом пишет «Kicker».
Роберт Луландовски, польский нападающий мюнхенской «Баварии», с 43,2% голосов был признан лучшим футболистом года. На втором месте нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, на третьем - нападающий ПСЖ Лионель Месси.
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