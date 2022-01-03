Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.