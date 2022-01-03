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Для граждан-нерезидентов, отправляющихся в Россию, установлены новые правила

Для граждан-нерезидентов, отправляющихся в Россию, установлены новые правила

Согласно информации, распространенной Евразийской экономической комиссией, установлены новые правила для граждан-нерезидентов, выезжающих в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единая социальная служба.

Отмечается, что в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию и снятие отпечатков пальцев. Также, в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ, необходимо пройти медосмотр на предмет использования наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, на наличии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для общества, согласно перечню заболеваний, утвержденных правительством РФ и болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека.

Справки о прохождении медицинских осмотров необходимо регулярно через единую электронную информационную площадку представлять в местные органы власти или в органы, подведомственные сфере внутренних дел.

Несоблюдение этих требований может сократить временное пребывание в России.


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