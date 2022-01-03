В Армении за прошедший день подтверждено 29 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 3 января в Армении всего подтверждено 345 036 случаев заражения COVID-19, 331 998 из которых вылечились.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 546 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 840 тестов. Подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 140 заболевших, есть 6 летальных исходов.

Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 983 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 577 537 тестирований.