Пакет еще дорабатывается: Руденко прокомментировал вопрос разблокирования инфраструктур на Южном Кавказе

Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе - одно из важных направлений нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает «Арменпресс», в интервью, данном ТАСС, об этом говорил замглавы МИД России Андрей Руденко, касаясь того, что, несмотря на договоренность о разблокировании транспортных коммуникаций Южного Кавказа, между сторонами по поводу конкретных шагов в этом направлении существуют разногласия.

«По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлечь конкретные практические выгоды от мирного сосуществования. Россия - непосредственный участник этого процесса. На встрече в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать трехстороннюю рабочую группу под совместным председательством заместителей премьер-министров трех стран. В рамках этого механизма проделана значительная подготовительная работа по восстановлению как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. Пакет дорабатывается, такой подход обеспечит стабильность принимаемых решений», - сказал Андрей Руденко.

По его словам, соответствующие договоренности, достигнутые руководителями России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, придали необходимый импульс текущей совместной работе. Руденко подчеркнул, что они нацелены на скорейшее выполнение параметров совместных инфраструктурных инициатив, а также на запуск конкретных проектов.