По состоянию на 2 января в Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 660 256 человек. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что первый компонент вакцины получили 944 784 человека, второй - 714 685 человек.

Вакцинация проводится бесплатно в организациях первичной медико-санитарной помощи, вне зависимости от места регистрации вакцинируемого.