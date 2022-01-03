В Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 660 256 человек
По состоянию на 2 января в Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 660 256 человек. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что первый компонент вакцины получили 944 784 человека, второй - 714 685 человек.
Вакцинация проводится бесплатно в организациях первичной медико-санитарной помощи, вне зависимости от места регистрации вакцинируемого.
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