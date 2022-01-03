“Новая книга” - 42/21: Забел Есаян, Арчил Кикодзе, Сабатини, Малевич

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2021 года, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Забел Есаян: Сады Силихдара

Автобиографический роман Забела Есаяна «Сады Силихдара» издан в серии «Диаспора».

«Есаян - одна из самых совершенных писательниц армянской литературы диаспоры, если не самая совершенная. И как талантливая, и как деятельная. В Есаян воплотились смелость армянской литературы, душераздирающий бунт женской чуткости и самые глубокие душевные потрясения нашего народа. Это совесть, это сердце, это мысль, обладающая равной силой и справедливостью», - писал о ней Акоп Ошакан. Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Переводная литература

Арчил Кикодзе: Южный слон

«Южный слон» - городской роман, действие которого происходит в течение одного дня. Режиссер, который больше не будет снимать фильмов, отдает свою квартиру другу для свидания любимой женщиной, а сам бродит по улицам Тбилиси. Роман - попытка заглянуть в прошлое, переоценить жизнь. Детство, любовь, азарт, невзгоды и трагедии проходят по его страницам, как кадры фильма.

На фоне воспоминаний главного героя разворачивается современная история Грузии, которая преследует рассказчика, как привидение, возлагая на него ответственность за все, что происходило вокруг него. В романе обобщены как личные переживания, так и исторические и политические события - от сталинской эпохи до гражданских войн 1990-х годов. Кикодзе, чья проза поистине интеллектуальна, впервые представляется армянскому читателю. Перевод с грузинского: Аси Дарбинян; Книгу издал «Вернатун».

Детская литература

Рафаэль Сабатини: Одиссея капитана Блада

Английский писатель Рафаэль Сабатини этот приключенческий роман написал на основе исторического материала конца 17 века. Врач, ирландец, по имени Питер Блад, неожиданно для себя, принял участие в восстании против короля Англии Джеймса II, за что его сослали в Вест-Индию. Единственный способ избавиться от безжалостного рабства - стать пиратом. И Питер Блад и его друзья сбегают из плена, они захватывают испанский корабль и становятся пиратами Карибского моря.

Капитан Блад захватывает королевские корабли, но он всегда щадит обычных моряков этих кораблей. Он борется только против колонизаторов и представителей королевского правительства.

Эта книга рассказывает об интересных приключениях капитана Блада. Перевод с русского: М. Максапетян. Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Казимир Малевич: Черный квадрат

Искусство ХХ века трудно понимать без контекста. У каждого направления живописи есть своя теория. Эта книга о понимании искусства. В конце концов, в чем смысл одной из самых известных картин «Черный квадрат»? В чем его ценность? Два новых жанра искусства, фотография и кинематография, возникшие на стыке XIX и XX веков, возложили на себя большую часть работы по созданию пейзажей и живописи. И в основном фото стали изображать и предметы и людей. Другими словами, не нужно было на холсте изображать мир с точностью! Именно тогда Малевич предложил новую форму живописи - супрематизм. Согласно этому, искусство должно быть без границ, без правил, оно должно предлагать мысль и содержание, оно должно отвергать простую копию реальности. «Квадрат» стал манифестом, поворотным моментом, оставив в прошлом классическое искусство. В этой книге Малевич излагает, объясняет и обосновывает свои представления о развитии искусства. Книгу издал «Newmag».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.