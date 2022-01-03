Грузовое судно подверглось нападению у побережья Йемена

Грузовое судно подверглось нападению вблизи йеменского порта Рас-Иса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Информации о том, под каким флагом шло судно, и о национальной принадлежности членов команды пока нет. Расследование продолжается. Эксперты рекомендовали экипажам судов, находящихся в регионе, проявлять бдительность.