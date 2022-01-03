У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник у побережья Вануату в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии располагался в 104 км к северо-западу от Солы, в котором проживают около 1,1 тыс. человек, и в 527 км к северу-западу от Порт-Вилы с населением 35,9 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 137 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.