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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник у побережья Вануату в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии располагался в 104 км к северо-западу от Солы, в котором проживают около 1,1 тыс. человек, и в 527 км к северу-западу от Порт-Вилы с населением 35,9 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 137 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.


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