"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю финансовый результат

"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат, а также абсолютно рекордные дивиденды, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - сказал он.