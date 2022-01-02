Жертвами ДТП с автобусом в России стали пять человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пять человека погибли, пострадал 21 пассажир, в том числе двое детей.

Возбуждено уголовное дело.

В региональной прокуратуре уточнили, что один из погибших — водитель.

"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", — сказали в полиции о причине ДТП.