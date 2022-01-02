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В ближайшие дни в республике ожидается слабый снег

В ближайшие дни в республике ожидается слабый снег

Небольшой снегопад ожидается 2 января  и вечером 4 января, а в некоторых регионах республики— 3 января  и ночью 5 января. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 3 января, ночью 4 января, днем 5, 6-7 января осадков не ожидается. 

На дорогах в горных и предгорных районах сохранится гололед. 

Ветер западный, 2-5 м / с. 

Температура воздуха существенно не изменится.

Небольшой снегопад возможен в Ереване — днем 2 января, ночью 3 января, вечером 4 января. В ночь на 5 января и 7 января осадков не ожидается.

 

 


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