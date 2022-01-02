За один день в России зарегистрировано 26976 новых случаев заражения коронавирусом

За один день в РФ зарегистрировано 26976 новых случаев заражения Covid-19, за весь период вылечились 9 524 039 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки зарегистрировано 811 смертей.

310 518 человек умерли в России во время эпидемии.