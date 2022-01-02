За один день в России зарегистрировано 26976 новых случаев заражения коронавирусом
За один день в РФ зарегистрировано 26976 новых случаев заражения Covid-19, за весь период вылечились 9 524 039 человек.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки зарегистрировано 811 смертей.
310 518 человек умерли в России во время эпидемии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 13:29 За один день в России зарегистрировано 26976 новых случаев заражения коронавирусом
- 12:50 Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 27 новых случаев, умерли 2 человека
- 12:33 На территории Армении есть закрытые дороги
- 00:36 Перевал Варденяц труднопроходим для большегрузов и тяжелого транспорта с прицепом
- 00:25 Азербайджанские спецслужбы пытаются создать атмосферу страха фейковыми новостями․ СНБ Арцаха
- 01.01-17:23 На территории Армении есть закрытые автодороги
- 01.01-15:47 Скончался экс-глава СГО СНБ Республики Армения Григорий Айрапетов
- 01.01-15:15 Под председательством Католикоса Гарегина II в ц. Святой Гаяне будет отслужена Св. Бессмертная Литургия
- 01.01-14:11 В некоторых районах республики ожидается слабый снегопад
- 01.01-12:28 Мэр Еревана почтил память героев, погибших при защите границ Родины
- 01.01-11:53 Католикос Всех Армян посетил Ераблур
- 01.01-11:49 Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 50 новых случаев,умерли 3 человека
- 01.01-00:03 Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Нового года и Рождества
- 31.12-22:57 Накануне Нового года премьер-министр посетил боевые позиции и воинскую часть N
- 31.12-21:51 Новогоднее поздравительное послание президента Республики Арцах Араика Арутюняна
- 31.12-21:38 Новогоднее послание президента Республики Армения Армена Саркисяна
- 31.12-19:57 Наша задача - как следует подготовиться и противостоять вызовам: послание вице- премьера Матевосяна
- 31.12-15:32 В отдельных регионах Армении ожидается слабый снег, температура воздуха повысится на 2-3 градуса
- 31.12-14:38 Министр иностранных дел Арцаха посетил воинские части и поздравил военнослужащих
- 31.12-12:52 В Армении за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая COVID-19
- 31.12-12:01 По случаю праздников Нового года и Святого Рождества президента Армении поздравили лидеры ряда стран
- 31.12-10:13 Премьер-министр посетил воинский пантеон “Ераблур”
- 30.12-22:15 С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
- 30.12-19:39 Премьер-министр Пашинян вручил награды 10 лучшим спортсменам 2021 года
- 30.12-19:14 Министр здравоохранения РФ заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
18:05, 30.12.2021
Просмотрели 1952 раз Что говорится в подписанном Байденом законе Конгресса США о Карабахской войне и военнопленных?
21:48, 29.12.2021
Просмотрели 1448 раз Предъявлено обвинение израильской компании, которая использовала БПЛА против армянских позиций
19:14, 30.12.2021
Просмотрели 1309 раз Министр здравоохранения РФ заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
17:54, 29.12.2021
Просмотрели 1247 раз Школы и детские сады Гадрута и Шуши будут иметь свои новые отдельные здания в Степанакерте: президент Арцаха
14:38, 29.12.2021
Просмотрели 1233 раз Россия содействовала нормализации отношений между Ереваном и Баку: МИД РФ подвел итоги внешней политики в уходящем году