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За один день в России зарегистрировано 26976 новых случаев заражения коронавирусом

За один день в России зарегистрировано 26976 новых случаев заражения коронавирусом

За один день в РФ зарегистрировано 26976 новых случаев заражения Covid-19, за весь период вылечились 9 524 039 человек. 

Как передает  Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 

За сутки зарегистрировано 811 смертей.

310 518 человек умерли в России во время эпидемии.

 


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