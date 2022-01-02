Азербайджанские спецслужбы пытаются создать атмосферу страха фейковыми новостями․ СНБ Арцаха

Служба национальной безопасности Арцаха сообщает, что азербайджанские спецслужбы продолжают распространять ложные новости в арцахском сегменте социальной сети Facebook через армянские аккаунты, пытаясь создать атмосферу страха среди населения.

Как передает Арменпресс, СНБ Арцаха распространила сообщение об этом.

«Служба национальной безопасности Республики Арцах, выполняя функции и полномочия, возложенные на нее законодательством в области информационной безопасности, сообщает, что азербайджанские спецслужбы продолжают распространять ложные новости через фейковые армянские аккаунты социальной сети Facebook, пытаясь создать атмосферу страха.

СНБ Арцаха предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможного развития событий. Мы призываем не поддаваться ложным новостям, воздерживаться от распространения подозрительных новостей и от их обсуждения в социальных сетях, и следить только за официальными новостями», - говорится в сообщении.