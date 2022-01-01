Скончался экс-глава СГО СНБ Республики Армения Григорий Айрапетов

Скончался экс-глава Службы государственной охраны Службы национальной безопасностиРеспублики Армения Григорий Айрапетов.

Как передает Арменпресс, глава фракции НС "Честьимею", бывший директор СНБ Артур Ванецян выразил соболезнование на своей странице в Facebook.

Григорий Айрапетов был освобожден от должности главы Службы государственной охраны в октябре 2019 года.