Скончался экс-глава СГО СНБ Республики Армения Григорий Айрапетов
Скончался экс-глава Службы государственной охраны Службы национальной безопасностиРеспублики Армения Григорий Айрапетов.
Как передает Арменпресс, глава фракции НС "Честьимею", бывший директор СНБ Артур Ванецян выразил соболезнование на своей странице в Facebook.
Григорий Айрапетов был освобожден от должности главы Службы государственной охраны в октябре 2019 года.
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