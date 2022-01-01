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Под председательством Католикоса Гарегина II в ц. Святой Гаяне будет отслужена Св. Бессмертная Литургия

Под председательством Католикоса Гарегина II в ц. Святой Гаяне будет отслужена Св. Бессмертная Литургия

Святая Бессмертная Литургия будет отслужена в монастыре Святой Гаяне в 11:00 часов 2 января —под председательством Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян. В конце священной литургии будет озвучен Патриаршийзавет. 

Об этом  Арменпресс сообщили из информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина.


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