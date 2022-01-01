Мэр Еревана почтил память героев, погибших при защите границ Родины

Мэр Еревана Грачья Саркисян посетил воинский пантеон Ераблур, где почтил память героев, отдавших жизнь при защите Родины, и возложил цветы к их могилам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.