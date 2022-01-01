Католикос Всех Армян посетил Ераблур
1 января Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин IIв сопровождении епископов посетил военный пантеон Ераблур.
Об этом Арменпресссообщили из информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина.
Их Святейшества епископы молились Богу о мире и упокоении душ погибших героев.
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