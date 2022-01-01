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Католикос Всех Армян посетил Ераблур

Католикос Всех Армян посетил Ераблур

1 января Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин  IIв сопровождении епископов посетил военный пантеон Ераблур. 

Об этом  Арменпресссообщили из информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина. 

Их Святейшества епископы молились Богу о мире и упокоении душ погибших героев.

 


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