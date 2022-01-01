Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 50 новых случаев,умерли 3 человека

По состоянию на 11:00 часов 1 января в Армении всего подтверждено 344 980 случаев заболевания коронавирусом, из которых 331 692 - случаевизлечения. На данный момент фактически проходят лечение 3806 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За один день в Армении было проведено 4398 тестирований, по результатам которых зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса. 133 человека выздоровели, 3 человека умерли.

В целом от коронавируса зарегистрировано 7975 смертей.

В республике в целом проведено 2 миллиона 572 тысячи 846 тестов.