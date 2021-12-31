Накануне Нового года премьер-министр посетил боевые позиции и воинскую часть N

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна по случаю Нового года и Рождества Христова посетил боевые позиции, а также воинскую часть N министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими и командирами, осмотрел опорные пункты и ознакомился с проделанной на передовой работой, а также бытовыми условиями военнослужащих.

Никол Пашинян поощрил группу офицеров и солдат, проявивших преданность и отвагу во время службы. Премьер-министр пожелал военнослужащим безопасной службы и здоровья.

“Господа офицеры, сержанты, рядовые, поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам достойной и безопасной службы. Прошу от меня и от имени правительства передать поздравления членам ваших семей и пожелать им всего наилучшего в 2022 году. Хорошей вам службы. Желаю вам благоприятного возвращения в свои дома и семьи”, - сказал премьер-министр, поблагодарив их за самоотверженную службу.

Накануне Нового года Никол Пашинян вместе с военнослужащими принял участие в праздничном ужине.