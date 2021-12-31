Новогоднее поздравительное послание президента Республики Арцах Араика Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

Дорогие братья и сестры в Арцахе, Армении и Диаспоре!

Традиционно в этот день мы направляем друг другу, своим родным, близким и друзьям, нашей Родине и народу теплые слова поздравлений и пожеланий. Желаем, чтобы уходящий год унес с собой все трудности и испытания, а Новый год принес всем семьям успех и благополучие.

Однако уже второй год наш народ встречает Новый год в тяжелых и сложных условиях, скорчившись от ударов судьбы, с сердцем, отягощенным болью утраты и гнетущей скорбью, с раненым и растерзанным Арцахом. Да, это наша реальность.

Но при всем при этом есть еще одна реальность. Это Арцах, который продолжает жить и восстанавливаться. Это превратившиеся в строительную площадку наши населенные пункты, школьный звонок, зовущий каждый день маленьких арцахцев в классы, крик новорожденного ребенка.

Это привязанный к своей земле, хранящий и обустраивающий ее, борющийся и созидающий армянин, который живет в Арцахе и возрождает его к жизни своими натруженными и крепкими руками, своей несгибаемой волей и неиссякаемой энергией. Это вы, дорогие соотечественники, каждый из вас, кто сегодня здесь, в своем доме, на своей Родине.

Это Армения – главный стержень и ценность армянской нации, главный гарант национальных целей и чаяний, которая всегда выступает надежной опорой для Арцаха и Диаспоры. Это наши сестры и братья в Армении и Диаспоре, которые всегда рядом с Арцахом, сопереживают его боли и поддерживают его борьбу. Терпеливо выдерживая свою долю испытаний и трудностей в общенациональной борьбе, мы глубоко признательны Армении и армянству всего мира за их преданность и содействие.

Это миротворческий контингент Российской Федерации, миссия которого в Арцахе существенно содействует сохранению мира и стабильности в нашем регионе. Мы глубоко благодарны и признательны нашим друзьям.

Это наши герои, положившие на алтарь Родины свою жизнь и обессмертившие себя на века. Бессмертно также их дело, продолжателями которого являемся мы все.

И поэтому во имя священной памяти наших павших героев, осуществления их чаяний, будущего их потомков, мы обязаны сделать и сделаем все возможное, чтобы Арцах, который веками стоял и был непокоренным, всегда оставался таким.

Давайте встретим Новый год с осознанием всего этого. Пусть 2022 год принесет нашему народу и Родине мир, стойкость, надежду и веру.

С Новым годом и Рождеством Христовым!”