Новогоднее послание президента Республики Армения Армена Саркисяна
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:
“Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и Диаспоре!
Завершается 2021 год – ещё один сложнейший для Армении и Арцаха год, трудный период последствий войны и пандемии.
Моё глубокое уважение негасимой памяти наших сынов, пожертвовавших свои жизни во имя Отечества.
Вместе с вами разделяю эту глубокую скорбь.
Соболезную также семьям и родным наших многочисленных соотечественников, ставших жертвой пандемии.
Желаю здоровья всем раненым и больным.
Я буду продолжать свои международные усилия для скорейшего возвращения всех находящихся в плену наших соотечественников и обнаружения пропавших без вести.
Дорогие соотечественники!
30 лет назад в эти дни мы впервые отмечали Новый год как граждане независимой Республики Армения.
30 лет были отмечены достижениями и победами, а также, к сожалению, потерями.
Сегодня наша страна вновь стоит перед серьёзнейшими испытаниями и вызовами.
Нам нужна воля, чтобы преодолеть эти испытания.
Нам нужны также видение и программа, нам нужно быть честными и ответственными.
Необходимо глубокое осознание национальной идентичности и государственности.
Идентичность – паспорт государства, а государство – гарант национальной идентичности.
Мы должны стать конкурентоспособной страной, используя наш большой всемирный потенциал.
Следовательно, необходимо открыть двери Отечества для всех наших соотечественников.
А для этого нужно прежде всего изменить Конституцию, чтобы наши соотечественники из Диаспоры, весь наш народ могли свободно стать частью и служить Родине.
Изменение Конституции будет способствовать также более эффективному управлению государством, обеспечению сбалансированности государственных структур, их более гибкой и взаимосвязанной, более понятной и ответственной деятельности.
Давно пора понять, что наше самое сильное оружие – мы сами, наш труд, наша мысль.
Пришло время нам стать государством, которому верят и доверяют, которое является надёжным оплотом для каждого своего гражданина, вокруг которого объединяемся мы все.
Я действительно верю, что мы можем вместе построить наше будущее.
Верьте в свои силы!
Давайте уважать нашу страну!
Давайте уважать каждого соотечественника!
И мир нас больше будет уважать, как народ и как государство.
Дорогие соотечественники!
Новый год – праздник надежды, веры и ожиданий.
Я уверен, что мы можем преодолеть сегодняшние вызовы.
Я уверен, что мы можем стать страной с прочными и нерушимыми границами, благополучной и достойной.
Верю, что можем вместе построить сильную Армению.
Вижу этот путь.
Пусть 2022 год для нашей страны, нашего народа, для каждого из вас и для ваших семей будет годом здоровья, мира, успеха, изобилия и прогресса!
Пусть в наших семьях царит теплота, согласие, внимание, забота и любовь друг к другу!
Поздравляю с Новым годом!”
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