Наша задача - как следует подготовиться и противостоять вызовам: послание вице- премьера Матевосяна

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Проходящий 2021 год, несмотря на противоречивости, был для Армении годом преодоления политического кризиса. Возникшая после развязанной Азербайджаном против Арцаха военной агрессии напряженность во внутриполитической жизни Армении была преодолена посредством выборов - инструмента, типичного для состоявшихся демократий. В этой связи политические силы Армении проявили волю и гражданскую коллективную зрелость, обратившись к народу для разрешения внутриполитических разногласий и опираясь на его мудрость. Свободное волеизъявление общества и состоявшееся голосование доказали, что избирательный институт в Армении работает эффективно, осуществляя формирование власти исключительно путем голосования и на основе решения граждан. Подтверждением эффективности этого института стали выборы в органы местного самоуправления, которые стали заключительным этапом реформ по объединению общин.

Эпидемия коронавируса и война 2020 года оказали значительное негативное влияние на социально-экономическое положение нашей страны. Однако этот год позволил стабилизировать ситуацию, вернуть социально-экономический строй страны на рельсы развития и роста. В результате относительной стабильности и принятых правительством мероприятий текущее состояние экономики создает реальные ожидания для постановки и достижения амбициозных целей на следующий год.

Дорогие соотечественники,

Через несколько часов мы вступаем в 2022 год - год как возможностей, так и вызовов. Наша задача должна состоять в том, чтобы как следует подготовиться и противостоять вызовам, а также последовательно и расчетливо использовать предоставленные возможности для обеспечения безопасности Армении, повышения благосостояния и создания необходимых условий для мирной и творческой работы нашего народа.

Праздник Нового года всегда ассоциируется у нас с семьей, теплотой и близостью. В этой связи я желаю, чтобы во всех ваших семьях всегда горел свет надежды, чтобы достижения были ощутимыми и чтобы цель успеха была достигнута. Желаю, чтобы в следующем году сбылись ваши заветные мечты, вам сопутствовал успех, а трудности были легко преодолимыми. Наконец, пусть 2022 год будет для нашего государства и народа годом мира, безопасности, здоровья и благополучия.

С новым годом!”