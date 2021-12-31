В отдельных регионах Армении ожидается слабый снег, температура воздуха повысится на 2-3 градуса

На территории Армении днем 31-го декабря, 1-го, с 4-5 января ожидается погода без осадков. Днем 2-го и ночью 3-го января в отдельных регионах ожидается слабый снег. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в горных регионах и предгорьях на дорогах сохранится гололедица.

Ветер западный с порывами до 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью 2-го января повысится на 2-3 градуса.

В городе Ереван днем 31-го декабря, 1-го, с 4-5 января ожидается погода без осадков. Днем 2-го и ночью 3-го января ожидается слабый снег.