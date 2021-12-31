Министр иностранных дел Арцаха посетил воинские части и поздравил военнослужащих

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян вместе с членами правительства и депутатами Национального Собрания 31 декабря посетил ряд воинских частей и некоторые участки линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им мирной службы, подчеркнув, что непоколебимая воля, решительность и высокий уровень профессионализма защитников Отечества вдохновляют наш народ и общество.