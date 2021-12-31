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Министр иностранных дел Арцаха посетил воинские части и поздравил военнослужащих

Министр иностранных дел Арцаха посетил воинские части и поздравил военнослужащих

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян вместе с членами правительства и депутатами Национального Собрания 31 декабря посетил ряд воинских частей и  некоторые участки линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и Рождеством,  пожелал им мирной службы, подчеркнув, что непоколебимая воля, решительность и высокий   уровень профессионализма  защитников Отечества вдохновляют наш народ и общество.


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