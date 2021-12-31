Время в Ереване: 11:07:36,   31 Декабрь

В Армении за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая COVID-19

В Армении за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая COVID-19

По состоянию на 11:00 31 декабря в Армении всего подтверждено 344 930 случаев заражения COVID-19, 331 559 из которых вылечились.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 894 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 972 тестов. Подтверждено 104 новых случая заражения COVID-19, вылечились 211 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 972 летальных исхода.

Всего проведено 2 млн 568 тыс 448 тестирований.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]