По случаю праздников Нового года и Святого Рождества президента Армении поздравили лидеры ряда стран

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю праздников Нового года и Святого Рождества получил поздравительные послания от лидеров разных стран и руководителей международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армену Саркисяну и армянскому народу свои поздравления и добрые пожелания направили генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, шейх Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах, президент Словении Борут Пахор, королева Дании Маргрете Вторая, президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, король Норвегии Харальд V, король Иордании Абдалла II, президент Польши Анджей Дуда, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Исполнительного комитета СНГ, генеральный секретарь Сергей Лебедев, председатель ПАСЕ Рик Дамс и др.