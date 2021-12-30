Премьер-министр Пашинян вручил награды 10 лучшим спортсменам 2021 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил награды 10 лучшим спортсменам 2021 года. Как сообщает Арменпресс, церемония состоялась в резиденции президента.

«Вы знаете, что в 2021 году мы все нуждаемся в победах вдвое больше. В социально-психологическом состоянии, которое сложилось в Армении после 44-дневной войны, спортивные выступления становятся еще более важными.

Наше стратегическое видение заключается в том, что спорт является важной движущей силой развития страны. Успех в области спорта ведет к экономическому успеху, растет узнаваемость страны, повышается экономическая привлекательность страны. Спортивные успехи расширяют дипломатические возможности страны, так как повышают международную репутацию страны», - сказал премьер-министр на встрече со спортсменами.

Никол Пашинян подчеркнул, что успехи, достигнутые в большом спорте, подталкивают к занятию спортом все больше и больше людей.

«Наши успехи в большом спорте могут быть использованы для нашей государственной и национальной гордости, для восстановления и повышения нашей уверенности в своих силах», - сказал премьер-министр.

В результате голосования спортивных журналистов и главных тренеров национальных сборных стали известны имена 10 лучших спортсменов Армении 2021 года. В результате голосования в десятку лучших спортсменов вошли Артур Алексанян, Малхас Амоян, Ованес Бачков, Артур Давтян, Вараздат Лалаян, Элина Даниелян, Арсен Арутюнян, Симон Мартиросян, Гор Минасян и Давид Чалоян.

Премиальные сертификаты на 5 миллионов драмов спортсмены получили лично от премьер-министра Армении. На церемонии награждения не присутствовала победительница индивидуального чемпионата Европы по шахматам Элина Даниелян, которая в настоящее время участвует в Чемпионате мира по быстрым шахматам в Варшаве.