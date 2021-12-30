Министр здравоохранения РФ заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", — сказал он.

Глава Минздрава РФ добавил, что, по опыту других стран, омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения — пациенты проводят меньше времени в больницах, но, поскольку болезнь в этом случае протекает быстрее, число людей, нуждающихся в госпитализации лавинообразно возрастает.

При этом он призвал россиян прививаться, поскольку препараты обеспечивают эффективную защиту как от штамма "дельта", так и от "омикрона".

"Запасов вакцины в регионах достаточно", — подчеркнул Мурашко.

Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам российских властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.