Армения решила не продлевать эмбарго на турецкие товары

В результате межведомственных переговоров в Армении принято решение не продлевать эмбарго на турецкие товары.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики запрет на турецкие товары в прошлом году имел и положительные, и отрицательные экономические последствия.

«Одним из положительных последствий является ряд вновь созданных или расширенных производств в сферах легкой промышленности, производства строительных материалов, мебели, а также сельского хозяйства, но основным негативным эффектом эмбарго является значительное влияние на инфляцию, что нашло отражение особенно в ряде товаров широкого потребления. От наших бизнесменов было немало обращений и просьб о снятии запрета на ввоз турецких товаров», - отметили в министерстве, добавив, что ожидается, что отменив запрет на импорт турецких товаров по принципу взаимности, будут созданы более благоприятные условия для экспорта армянских товаров.

Решением от 20 октября 2020 года правительство Республики Армения ввело временный запрет на ввоз конечных потребительских товаров турецкого происхождения. Затем запрет был продлен до 31 декабря 2021 года.