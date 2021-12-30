Что говорится в подписанном Байденом законе Конгресса США о Карабахской войне и военнопленных?

Президент США Джо Байден 27 декабря подписал закон о национальной обороне на 2022 финансовый год, который содержит важные положения об армяно-азербайджанском конфликте, в частности, подчеркивается, что в Азербайджане по-прежнему удерживается около 200 армянских военнопленных, искажая их статус, и подчеркивается, что Азербайджан должен немедленно и безоговорочно репатриировать всех этих людей. Как сообщает Арменпресс, закон опубликован на официальном сайте Конгресса.

Ниже представляем мнение Конгресса о незаконном удерживании в Азербайджане армянских военнопленных:

“Конгресс делает следующие выводы:

(A) 27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и иностранных групп ополченцев начал военное нападение на Нагорный Карабах, также известный как Арцах, в результате чего тысячи людей погибли и были перемещены десятки тысяч этнических армян.

(B) 9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о прекращении конфликта.

(С) Подписывая заявление от 9 ноября, все стороны согласились, что «будет произведен обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также останками погибших».

(D) Третья Женевская конвенция, которую Азербайджан подписал, и международное право требуют освобождения военнопленных и пленных гражданских лиц после прекращения военных действий и требуют гуманного обращения со всеми задержанными.

(E) Несмотря на обязательства Азербайджана по Женевским конвенциям и обязательства в рамках Заявления от 9 ноября, спустя много времени после окончания конфликта правительство Азербайджана продолжает удерживать около 200 армянских военнопленных и заложников, искажая их статус в попытке оправдать их продолжающееся пленение.

(F) В декабре 2020 года Хьюман Райтс Вотч сообщала, что азербайджанские вооруженные силы жестоко обращались с военнопленными этническими армянами и подвергали их «физическому насилию и унижению».

(G) Институт изучения прав человека Колумбийского университета выпустил отчет о конфликте, в котором «документируются преступления против человечности и другие злодеяния, совершенные азербайджанскими вооруженными силами и поддерживаемыми Турцией исламистскими боевиками против армян», включая обезглавливание, казни и осквернение человеческих останков.

(H) Имеется ограниченная достоверная информация о состоянии или обращении с военнопленными и захваченными гражданскими лицами, и существует серьезная обеспокоенность тем, что заключенные-женщины, в частности, могут подвергаться сексуальным нападениям и другим видам жестокого обращения.

(I) Продолжающееся содержание под стражей военнопленных и захваченных в плен мирных жителей Азербайджаном ставит под серьезный вопрос их приверженность правам человека и ведению переговоров о справедливом и прочном мирном урегулировании.

(J) Армения выполнила свои обязательства по Заявлению от 9 ноября и международному праву, вернув азербайджанских военнопленных.

(K) Соединенные Штаты, наряду с Францией и Россией, являются сопредседателем Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая была создана для поиска прочного и мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Конгресс считает, что:

(A) Азербайджан должен немедленно и безоговорочно вернуть всех армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц; и

(B) Администрация Байдена должна взаимодействовать на всех уровнях с властями Азербайджана, в том числе через процесс Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы разъяснить важность соблюдения своих обязательств в соответствии с заявлением от 9 ноября и международным правом, и немедленно освободить всех военнопленных и мирных жителей.

(b) Отчет: Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего Закона министр обороны по согласованию с государственным секретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет по следующим вопросам:

(1) Детали и технологии американского производства, обнаруженные в турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar, развернутых Азербайджаном против Нагорного Карабаха в период с 27 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г., включая оценку любых потенциальных нарушений Закона о контроле за экспортом оружия или другие законы, правила санкций или другие положения законодательства США, связанные с обнаружением таких деталей и технологий.

(2) Использование Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и запрещенных боеприпасов, развернутых Азербайджаном против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе в период с 27 сентября 2020 года по 9 ноября 2020 года, включая оценку любых потенциальных нарушений, связанных с использованием таких боеприпасов.

(3) Вербовка Турцией и Азербайджаном иностранных боевиков-террористов для участия в наступательных военных операциях Азербайджана против Нагорного Карабаха в период с 27 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г., включая оценку любых связанных потенциальных нарушений законодательства США, Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников или других международных или многосторонних договорах”.