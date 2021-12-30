Винный завод Armenia Wine подводит итоги года

Более 28 международных наград, 11 из которых - золотые: винный завод Armenia Wine с такими победами подводит итоги года. Вино Armenia Wine было признано лучшим производителем на всемирно известном конкурсе Mundus Vini, а вино “Takar” удостоено звания Best of Show Armenia.

Не остался в стороне и армянский потребитель, который признал «Armenia Wine» лучшей компанией-производителем года. Лидер престижных международных конкурсов изначально выходил на рынок с винами серии Armenia, сейчас туда входит 40 наименований - Sevuk, Nazani, Yerevan, Takar, Tariri, а в этом году покупатель может насладиться винами новой марки Orran.

Armenia Wine сочетает в себе лучшие 6000-летние традиции армянского виноделия о новейшие технологии․ В результате 70% продукции идет на экспорт, 30% потребляется на местном рынке. Для компании Armenia Wine также является приоритетом представить Армению как колыбель происхождения вина. И вся история вина, которая является неотъемлемой частью истории Армении, теперь представлена как местным, так и иностранным туристам под одной крышей в Музее истории вина Армении. По словам директора музея Айка Гюламиряна, более 4 лет они работали над созданием презентабельного культурного центра.

Музей был основан, и все инвестиции были сделаны Armenia Wine, но, в отличие от многих других производственных музеев, инвесторы не хотели представлять здесь историю завода, так как больше ценили богатое винодельческое наследие армянского народа. Это один из уникальных случаев, когда бизнес-сектор делает масштабные инвестиции в области культуры и науки, имея перед собой не задачу рекламы собственного бизнеса, а проблему сохранения нашего наследия и превращения Армении в одну из самых популярных направлений винного туризма.

Вскоре на рынок выйдут новые органические вина компании Armenia Wine, выдержанные в карасах - больших глиняных кувшинах, серия игристых вин, изготовленных традиционным способом, и, конечно же, долгожданный коньяк. Чтобы получить качественный коньяк, нужна честность и терпение, в первую очередь важно качество бочек, а затем условия хранения. Коньяк хранится в качественных лимузенских дубовых бочках, привезенных из Франции, в высеченном в скале погребе, где всегда звучат произведения Арама Хачатуряна, которые придают напитку армянскость и оберегают его от стресса.