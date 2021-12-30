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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Информационное агентство  «Арменпресс» поздравляет всех своих читателей, абонентов и армян всего мира с Новым годом и Рождеством Христовым. 

Новый год - первая страница новой книги, давайте вместе напишем новую уникальную историю. Пусть 2022 год станет для Вас и Вашей семьи годом благополучия и множества достижений.

В праздничные и выходные дни редакция продолжит представлять срочные и важные известия, работу в обычном режиме персонал агентства начнет с 3-го января.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!


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Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
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