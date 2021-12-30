Информационное агентство «Арменпресс» поздравляет всех своих читателей, абонентов и армян всего мира с Новым годом и Рождеством Христовым.

Новый год - первая страница новой книги, давайте вместе напишем новую уникальную историю. Пусть 2022 год станет для Вас и Вашей семьи годом благополучия и множества достижений.

В праздничные и выходные дни редакция продолжит представлять срочные и важные известия, работу в обычном режиме персонал агентства начнет с 3-го января.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!