Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-12-21

ЕРЕВАН, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 декабря, курс доллара США вырос на 1.50 драмa и составил 480.14 драм. Курс евро вырос на 2.70 драмa и составил 542.61 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 6.42 драм. Курс британского фунта вырос на 4.22 драмa и составил 646.17 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 81.98 драмa и составила 27697.58 драм. Цена серебра выросла на 3.72 драмa и составила 352.5 драм. Цена платины сократилась на 92.10 драмa и составила 14850.26 драм.