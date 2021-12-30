Азиатские индексы - 30-12-21
ТОКИО, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.40% и составил 28791.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.33% и составил 1992.33 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.62% и составил 3619.19 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 23112.01 пункта.
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