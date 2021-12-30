Премьер-министр Пашинян получает поздравительные послания по случаю предстоящих праздников

Премьер-министр Никол Пашинян получает поздравительные послания от глав различных стран и международных организаций по случаю Нового года и Рождества Христова.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, п

ремьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительные послания направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон, председатель Совета министров Республики Польша Матеуш Моравецкий, премьер-министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус, премьер-министр Республики Ирак Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Корейской Республики Ким Бу Гём, премьер-министр Ливанской Республики Наджиб Микати, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров, вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель Дубая Мухаммад Бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Эмирата Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ, Шейх Мухаммед бин Зайд Аль Нахайян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель генрального секретаря Мирча Джоанэ.