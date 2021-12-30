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АО Арцаха опровергла азербайджанские слухи об обстреле сотрудников компании «Баксел»

АО Арцаха опровергла азербайджанские слухи об обстреле сотрудников компании «Баксел»

Армия обороны Республики Арцах опровергла распространенные азербайджанскими СМИ слухи о том, что Армия обороны обстреляла сотрудников азербайджанской компании «Баксел», в результате чего якобы был ранен один азербайджанец. Как сообщает Арменпресс, Армия обороны Республики Арцах назвала эти слухи абсолютной ложью и дезинформацией.

«Распространенные в азербайджанских СМИ слухи о том, что 29 декабря Армия обороны Арцаха якобы обстреляла сотрудников азербайджанской компании «Баксел», в результате чего был ранен один азербайджанец, - это абсолютная ложь и очередная дезинформация», - говорится в заявлении АО.


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