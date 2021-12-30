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Индонезия разрешила полеты Boeing 737 MAX после трехлетнего запрета

Индонезия разрешила полеты Boeing 737 MAX после трехлетнего запрета

Минтранс Индонезии отменил запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, введенный три года назад после катастрофы лайнера авиакомпании Lion Air, в которой погибли 189 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

27 декабря о возобновлении полетов 737 MAX в феврале сообщила эфиопская Ethiopian Airlines.

Boeing Lion Air упал вскоре после взлета 29 октября 2018 года, а 11 марта 2019 года разбился такой же лайнер Ethiopian Airlines. Жертвами двух катастроф стали 336 человек. К крушениям, по выводам экспертов, привела впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS).

После этого полеты самолетов модели 737 MAX были приостановлены по всему миру, пока Boeing не внесла изменения в систему MCAS и не доказала ее надежность регуляторам.

Крупнейший индонезийский авиаперевозчик Garuda сообщил, что не планирует возвращать 737 MAX в состав своего парка воздушных судов, поскольку компания находится в процессе реструктуризации долга. До запрета полетов у Garuda был только один самолет такой модели, а затем перевозчик решил сократить общий авиапарк со 142 до 66 самолетов.


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