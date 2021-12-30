Михаил Мишустин направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты.

Уверен, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия. Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, Вашим родным и близким здоровья и счастья, а народу дружественной Армении – мира и процветания”.