Михаил Мишустин направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю наступающих Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты.
Уверен, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия. Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.
Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, Вашим родным и близким здоровья и счастья, а народу дружественной Армении – мира и процветания”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен