Назначение специальных представителей для диалога между Арменией и Турцией- логичный и разумный шаг: Мария Захарова







«Россия не раз заявляла, что готова сыграть посредническую роль в нормализации отношений между двумя странами», - сказала Захарова.



Она расценила назначение спецпредставителей Армении и Турции для начала диалога как логичный и разумный шаг, подчеркнув, что Москва готова играть посредническую и организационную роль в плане контактов между спецпредставителями. ЕРЕВАН, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия считает, что нормализация отношений между Арменией и Турцией будет способствовать улучшению общей ситуации в регионе, укреплению доверия и добрососедства. Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 декабря.«Россия не раз заявляла, что готова сыграть посредническую роль в нормализации отношений между двумя странами», - сказала Захарова.Она расценила назначение спецпредставителей Армении и Турции для начала диалога как логичный и разумный шаг, подчеркнув, что Москва готова играть посредническую и организационную роль в плане контактов между спецпредставителями.