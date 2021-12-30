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Назначение специальных представителей для диалога между Арменией и Турцией- логичный и разумный шаг: Мария Захарова

Назначение специальных представителей для диалога между Арменией и Турцией- логичный и разумный шаг: Мария Захарова
ЕРЕВАН, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия считает, что нормализация отношений между Арменией и Турцией будет способствовать улучшению общей ситуации в регионе, укреплению доверия и добрососедства. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 декабря.

«Россия не раз заявляла, что готова сыграть посредническую роль в нормализации отношений между двумя странами», - сказала Захарова.

Она расценила назначение спецпредставителей Армении и Турции для начала диалога как логичный и разумный шаг, подчеркнув, что Москва готова играть посредническую и организационную роль в плане контактов между спецпредставителями.
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