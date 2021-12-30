В вопросе возвращения армянских пленных существенным будет предстоящее заседание ОБСЕ: посол Польши в Армении

Польша надеется, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном приведет к положительному результату. Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Армении Павел Чеплак на пресс-конференции в Медиа-центре, отвечая на вопрос, какую роль Польша, как действующий председатель ОБСЕ в 2022 году, сможет сыграть в урегулирование конфликта на Южном Кавказе, в том числе и в разрешении проблемы Нагорного Карабаха, в разрешении связанных с ней гуманитарных вопросов, в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Посол Польши положительно оценил начатый между Арменией и Турцией диалог по нормализации двусторонних отношений и обмен позитивными сигналами.

«Мы прекрасно понимаем, что скорейшее возвращение пленных является приоритетом для граждан и правительства Армении. Я думаю, что встреча 13 января в Вене будет важной в этом процессе.

По словам посла Павла Чеплака, более подробная информация о позиции Польши в отношении региональной ситуации и безопасности на Южном Кавказе будет предоставлена в 2022 году. В январе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Вене примет председательство в ОБСЕ, изложив приоритеты Польши для Действующего председателя ОБСЕ, включая шаги, которые необходимо предпринять на Южном Кавказе.

«Этот вопрос в этом году обсуждался между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время их встреч в Вене и Стокгольме», - отметил Павел Чеплак.