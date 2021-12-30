В Армении в 2021 году проложено 750 км дорог

2021 год для Министерства территориального управления и инфраструктур РА был и тяжелым и значимым.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян отметил, что год был отмечен рядом внеплановых работ. Были проложены не запланированные дороги.

«Если приводить общую картину капитального ремонта и других видов ремонтов, то картина будет следующей. В этом году проложено 572 км дорог, что является неплохим показателем. Если же прибавить и работы, проводимые по субвенциям, вместе получится 750 км», - сказал Гнел Саносян.

Министр отметил, что благодаря программам правительства строительные компании начинают наращивать свои возможности и мощности.

Министр обратился и к дороге Татев-Лцен. «Ее общая протяженность составляет 20 км, 13 км из которых уже построены. Хочу отметить, что это крупнейший проект дорожного строительства в истории новой независимой Армении. Мы строим совершенно новую дорогу длиной в 20 км в сложных горных условиях. Этот год будет отличен и тем, что обычно строители уезжают в отпуск на 4-5 месяцев, но в этом году работа на 7-8 участках не прекратится. Эти участки в основном находятся в Сюнике», - сказал министр.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1072037/