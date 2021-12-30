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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

На территории Армении днем 30-го, 31-го декабря, 1 января ожидается погода без осадков.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 30-го, 31-го декабря, с 1 по 4 января осадков не будет.

На дорогах горных и предгорных районов гололедица сохранится.

Ветер западный с порывами до 2-5 м/с.


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