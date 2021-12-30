Китай установил мировой рекорд по числу космических пусков в 2021 году

Китай в четверг выполнил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в 2021 году достигло 55. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

"Китай за весь год осуществили 55 космических запусков, заняв первое место в мире (по этому показателю – ред.)", - говорится в сообщении CASC.

Свой собственный рекорд по количеству космических запусков в течение года Китай побил еще в конце октября, совершив 40-й по счету запуск. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.

Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.

В четверг Китай совершил последний космический запуск в этом году, успешно выведя на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".