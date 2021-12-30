Главный индекс Токийской фондовой биржи за год вырос на 4,91%

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei за 2021 год укрепился на 4,91% в сравнении с уровнем 2020 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют данные последних в этом году торгов, состоявшихся в четверг.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к концу дня потерял 0,4% по сравнению с уровнем 29 декабря и оказался на отметке 28 791,71 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, опустился на 0,33% - до 1 992,33 пункта.

В свою очередь курс иены в течение года ослаб по отношению к доллару примерно на 11,5%, до 115,1 иены за один доллар, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт. Между тем снижение курса иены невыгодно для Японии с точки зрения закупки нефти и газа.

Как отмечает телеканал NHK, в следующем году инвесторы продолжат следить за тенденциями, связанными с распространением омикрон-штамма коронавируса, и их влиянием на мировую экономику.