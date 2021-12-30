Сбор налогов за 2021 год перевыполнен: Рустам Бадасян

Согласно Закону о госбюджете Армении на 2021 год, часть доходов была предусмотрена в размере 1 трлн 440 млрд драмов. По состоянию на 30 декабря этого года это число превышено на 146 миллиардов. То есть доходы составили 1 трлн 586 млрд. Как передает «Арменпресс», об этом на последнем в 2021 году заседании правительства заявил председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян.

«Указанный показатель на 30 декабря, поступления ожидаются и сегодня. В этом году у нас было собрано на 14,5% больше, чем в 2020 году, и на 8,3% больше, чем в 2019 году», - сказал Рустам Бадасян.

Председатель Комитета госдоходов отметил, что по показателям доходности наблюдается положительная динамика. По его словам, эти цифры являются рекордными для этого года.

«Мы вернули налогоплательщикам 182 млрд драмов, в основном по НДС. Сегодня мы планируем вернуть еще 3 миллиарда. То есть показатель года составит 185 млрд драмов. Мы вернули 180 миллиардов в 2019 году, 140 миллиардов в 2020 году. По сравнению с 2020 годом этот показатель на 30,1% больше, по сравнению с 2019 годом выше на 1%», - добавил Рустам Бадасян.